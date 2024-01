Sorpresi a rubare in un distributore di carburanti, due arresti

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato, due trapanesi di 25 e 37 anni – già noti alle forze dell’ordine – mentre stavano tentando un furto presso un distributore di carburanti. I Carabinieri, nel transitare nei pressi della stazione di servizio di Paceco, hanno notato due persone con felpe e con cappuccio davanti la colonnina self-service del distributore senza che fossero presenti auto da rifornire nelle vicinanze. Insospettiti hanno deciso di intervenire e, alla loro vista, i due si sono dati alla fuga in un canneto, venendo bloccati. Dalla perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi arnesi atti allo scasso, compreso un flex che stavano utilizzando per forzare la colonnina del self-service. A seguito della convalida dell’arresto, avvenuta nella giornata successiva sono stati sottoposti uno agli arresti domiciliari mentre l’altro all’obbligo di dimora nel comune di Trapani.