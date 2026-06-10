Trapani

Tenta furto in appartamento e si nasconde sotto il letto, arrestato 41enne

I militari dell’Arma, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, intervenivano prontamente sorprendendo l’uomo ancora all’interno dell’abitazione nascosto sotto a un letto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato in flagranza di reato, un 41enne tunisino per tentato furto in abitazione. Il 41enne aveva forzato una finestra e si era introdotto in un’abitazione di una contrada marsalese ma una volta all’interno aveva fatto scattare l’allarme antintrusione dell’abitazione.

I militari dell’Arma, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, intervenivano prontamente sorprendendo l’uomo ancora all’interno dell’abitazione nascosto sotto a un letto. L’uomo è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di marsala.

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