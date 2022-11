Tentano di rubare rame e ferro all’interno di un deposito: rapina sventata dai vigilanti “The Guardian”

Il Personale dell’istituto di vigilanza “The Guardian” ha sventato un furto all’interno del deposito della “Grigoli distribuzione”, a Castelvetrano. Si tratta di un bene sotto amministrazione giudiziaria, essendo stato confiscato nel 2013 (confisca confermata in Appello nel 2016) all’ex re dei supermercati Giuseppe Grigoli, accusato di essere in rapporti con Matteo Messina Denaro.

Si tratta dell’ennesimo furto – il secondo in appena due mesi – sventato dal personale della “The Guardian”. E, così come accaduto in settembre, anche questa volta i carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno fermato due uomini.

In questa circostanza la presenza dei due – presumibilmente in cerca di rame, materiale ferroso o parti di automezzi ancora presenti all’interno della grande struttura, attualmente non operativa – è stata rilevata da un sofisticatissimo “sistema antintrusione” alle 15,22. Il personale della centrale della “The Guardian”, direttamente da Catania, forniva indicazioni a distanza ai Carabinieri di Castelvetrano che alle 15,30 sorprendevano i due uomini nel retro del deposito e, dopo averli bloccati, li portavano in caserma per i procedimenti di rito.