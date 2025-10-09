Sicilia by Italpress

Due siciliani al vertice del Consiglio Nazionale dei Geologi

PALERMO (ITALPRESS) – È una riconferma di peso quella di Filippo Cappotto, geologo siciliano, eletto nuovamente vicepresidente vicario del Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2025-2030. Dopo il primo mandato conclusosi con risultati importanti, la sua figura si rafforza ulteriormente all’interno del nuovo Consiglio guidato dal presidente Roberto Troncarelli. Un segno chiaro di continuità, […]

