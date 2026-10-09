Eccellenze universitarie, Emily Cortese tra i vincitori del Premio America Giovani

Un importante traguardo accademico che porta in alto il nome di Ribera. Emily Cortese, giovane originaria del centro agrigentino, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la LUMSA di Palermo con il massimo dei voti, 110 e lode, ed è stata selezionata tra i vincitori del Premio America Giovani, il riconoscimento nazionale dedicato alle eccellenze universitarie italiane.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla Camera dei Deputati, dove Emily ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento, coronando un percorso universitario caratterizzato da impegno, costanza e risultati di alto livello.

Il Premio America Giovani è promosso dalla Fondazione Italia USA con l’obiettivo di valorizzare i giovani laureati che si sono distinti per merito e preparazione durante il proprio percorso accademico. Ogni anno vengono individuati mille neolaureati provenienti dagli atenei italiani, attraverso una selezione basata su diversi parametri, tra cui il voto di laurea, la media degli esami, i tempi di conseguimento del titolo e le esperienze formative maturate durante gli studi. L’inserimento di Emily Cortese tra i premiati rappresenta un riconoscimento significativo del lavoro svolto negli anni universitari e delle competenze acquisite nel corso della formazione giuridica.