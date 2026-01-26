Sicilia by Italpress

Maltempo, oltre 3.250 interventi dei Vigili del Fuoco in sei giorni tra Sicilia, Sardegna e Calabria

CATANZARO (ITALPRESS) – Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco a seguito della perturbazione atmosferica che dal 19 gennaio ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia con intense precipitazioni e forte vento: effettuati più di 3.250 interventi in 6 giorni. Il numero maggiore in Sicilia, più di 1.900 le operazioni svolte, 700 in Calabria, 650 in Sardegna.

