Quando si naviga su un qualsiasi sito Web che richiede l’inserimento di dati sensibili, bisogna agire con cautela. A riguardo dei casinò, ad esempio, seppur la stragrande maggioranza è affidabile, sicura e in possesso di una licenza, ci sono però, diversi fattori oltre ai bonus in offerta che vale la pena considerare prima di scegliere un portale di gioco.

5 segnali dei Casinò online sicuri in Italia

Guarda qui ora l’informazione per casinò online più vincenti nel casinòtopitaly.com per comprendere quali sono i 5 segnali che servono per sapere se si è in buone mani,in modo da prendere poi una giusta decisione e interagire senza nessuna preoccupazione. Essere, infatti, sicuri che i dati personali e bancari siano protetti è fondamentale per non avere spiacevoli sorprese, visto che molti sono gli hacker interessati a catturarli, per cui scegliere i migliori casinò online italiani è sicuramente una buona opzione.

Gli elementi che caratterizzano i casinò online sicuri

L’unico modo, per considerare un casinò serio e affidabile in Italia, è di controllare una serie di elementi a cominciare dalla verifica della licenza, ossia se ne possiede una rilasciata dalla ADM / AAMS che è l’organo autorizzato dallo stato a gestire il gioco d’azzardo. L’autorizzazione nello specifico garantisce che il sito e i giochi in esso presenti siano conformi agli standard di legge. Infine, va sottolineato che prima di iscriversi ed aprire un account, è opportuno controllare anche se è presente il codice identificativo nella home page.

Detto ciò, è altresì importante aggiungere che un casinò online che non è in possesso della suddetta autorizzazione potrebbe rivelarsi pericoloso e proporre delle trappole: tipo bonus di benvenuto e promozioni allettanti, ma fasulle. A questo punto in merito ai segnali che consentono di verificare la sicurezza dei casinò, anche se in genere, si guardano promozioni e altre tipologie di offerte e i vari games, ancora più importanti sono i cinque che in seguito ci apprestiamo a descrivere dettagliatamente.

Le tecnologie impiegate dai casinò online che garantiscono sicurezza

Per fare in modo che gli utenti possano godere di un’esperienza esaltante e senza troppe preoccupazioni, i casinò adottano diversi metodi che mirano a fornire la massima protezione e di conseguenza agli stessi potenziali clienti. Premesso ciò, va altresì aggiunto che si tratta di tecniche tra le più moderne del settore tecnologico e informatico e sono quelle di seguito elencate e che possiamo definire segnali fondamentali per verificare se un sito è effettivamente attendibile o meno:

Casino

1.Protezione antivirus/firewall

Il primo segnale che può tornare utile per effettuare una verifica di un casinò online è quello che riguarda il sistema informatico su cui agisce la piattaforma. Nello specifico si tratta di garantire la massima protezione in termini di connessioni da e per il sito web del casinò stesso. Uno strumento che in tal senso è fondamentale è un moderno antivirus / firewall poiché si rivela prezioso per qualsiasi altro indesiderato o che sia noto per essere potenzialmente dannoso.

L’antivirus è in grado di bloccarli entrambi e subito evitando, quindi, che si possano attivare e diventare poi problematici da rimuovere. Da come si evince, in base a quanto appena descritto, questo è un segnale che serve a garantire un ottimo livello di protezione al casinò e si ripercuote positivamente su tutte le operazioni che vengono su di esso eseguite tipo quelle di pagamento o di puntata su una scommessa giusto per citarne due delle più rilevanti.

2.Autenticazione a due fattori

Un altro segnale che vale la pena considerare affinché si possa verificare l’affidabilità di un casinò è quello della cosiddetta autenticazione a due fattori. Nello specifico parliamo di un metodo che ormai viene adottato da gran parte dei gestori di siti di gioco online e che funziona inviando, durante le fasi più critiche di una qualsiasi procedura, una richiesta di autorizzazione ben precisa all’utente.

Quest’ultimo dal canto suo può avvalersene ricevendo la notifica su un dispositivo mobile mentre gioca su un desktop o viceversa sul telefono stesso in tempo reale. A margine, va detto che seppur il suddetto fattore tende a rallentare alcune operazioni serve, però, per assicurare che, anche in caso di mancata protezione dei dati personali o bancari gli utenti possano accorgersene immediatamente.

3.Crittografia

La crittografia oggi è davvero essenziale per proteggere qualsiasi gestore di casinò e relativa clientela. I migliori sistemi nello specifico sono quelli che prevedono in un sito la dotazione del SSL (Secure Sockets Layer) e della crittografia RNG (Random Number Generator) con quest’ultima che serve a proteggere il processo di randomizzazione di un gioco da mani esterne consentendogli di fornire sempre combinazioni eque ai giocatori.

4.Generatore di numeri casuali (RNG)

Un casinò, per ottenere l’autorizzazione a operare sul territorio italiano, deve essere in grado di dimostrare che tutti i giochi che propone, ossia quelli di slots, da tavolo (anche live) e giri gratis ad essi correlati, siano stati progettati con un software della tipologia RNG a cui in precedenza abbiamo fatto accenno. Nello specifico, significa che su ogni singola giocata, la fortuna è la sola protagonista, poiché il risultato non viene generato da una precedente. Questo del resto è uno dei principali requisiti che il suddetto ente regolatore del gioco d’azzardo esige dai casinò che fanno esplicita richiesta di licenza.

5.Metodi di pagamento certificati

Per concludere questa rapida e dettagliata carrellata sui 5 segnali che servono per individuare se un casinò è serio e affidabile, parliamo dei metodi di pagamento. Sui siti online significa infatti effettuare un versamento di denaro o prelevare quest’ultimo in caso di vincite. Inoltre, indipendentemente se si tratta di pochi centesimi di Euro o di somme più grandi, da versare per giocare su una slot machine con i classici rulli, su una delle versioni di roulette o ancora su giochi da tavolo, il suddetto metodo deve essere flessibile in termini di scelta e variegato.

In tal senso, i migliori siti di casinò, per soddisfare le esigenze di una moltitudine di clienti, per effettuare depositi e prelievi offrono svariati sistemi di pagamento. Per fare qualche esempio, accettano quelli con le tradizionali carte di credito o di debito dei più noti circuiti internazionali: tipo Mastercard e Visa; nonché tantissimi portafogli elettronici, tra cui Skrill, Neteller e Paysafecard, giusto per citarne alcuni tra i più popolari e fidati. A proposito di quest’ultimo, trova qualsiasi Informazione su casinò Paysafecard pubblicata qui casinòTopItaly. Tali siti Web forniscono informazioni affidabili sui siti di gioco d’azzardo. Possono essere utili se vuoi provare alcune nuove opzioni.

Conclusioni

Se prima di iscriversi in un casinò italiano si tiene conto dei cinque segnali che in questa recensione abbiamo elencato e descritto dettagliatamente, è possibile ottenere un’esperienza coinvolgente e senza nessuna preoccupazione mentre si gioca su slots, con carte o con altri tipici da casinò.

Bio Martina Milito

Martina Milito

Martina Milito è un’esperta nel campo dell’iGaming italiano. Si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUISS nel 2009 e parallelamente ha sviluppato la sua passione per i giochi da casinò. Ha 11 anni di esperienza come scrittore ed è un professionista di fiducia. È autore di riviste come “Gioconews” e “Repubblica”.