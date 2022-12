I buonisti, cast siciliano per un film tutto da vedere

Dal 7 dicembre nelle sale cinematografiche siciliane arriva il film ‘I Buonisti’ del regista Salvo Grasso, in anteprima nazionale, prodotto dalla Cinematografica Siciliana al suo debutto nel mondo della ‘celluloide’.

La produzione, per il suo battesimo, ha scelto un cast tutto siciliano e per il ruolo di protagonisti si è rivolta a quattro attori ben conosciuti ed amati dal pubblico: la coppia Toti e Totino e il duo formato da Enrico Guarneri e Mario Opinato.

Immagine di copertina I buonisti Locandina I buonisti

Un quartetto che ha valorizzato il lavoro del regista Salvo Grasso, che è stato anche sceneggiatore del film, rendendo in chiave comico-grottesca la trama che tratta aspetti etico-morali della vita quotidiana di personaggi che modificano il proprio comportamento sociale in base agli eventi o ai propri interessi. Uno spaccato, quindi, della società attuale che spesso si pone in una contrapposizione sociale sui valori ritenuti basilari della civile convivenza e da dove scaturisce un dibattito a volte anche aspro.

Trailer ufficiale i buonisti

Per il regista Salvo Grasso, con il suo film ‘I Buonisti’, trattare argomenti così profondi, che a volte possono sembrare frivoli nelle tante gag esilaranti perché trattati in tal modo per essere più incisivi, vuole evidenziare e sottolineare i disagi dei cittadini nell’affrontare la vita giornaliera e le loro reazioni alle avversità che accadono o agli imprevisti che possono modificare i propri punti fermi.