Rendi più competitiva la tua azienda agricola con i nuovi bandi per la diversificazione delle attività finanziati dal PSP 2023-2027

Si tratta di due bandi (Intervento SRD03 – in regime de minimis e in esenzione) che mirano a diversificare le aziende agricole e incoraggiare lo sviluppo delle attività non agricole, aprendo nuove opportunità per i produttori siciliani.

Per farlo la Regione ha previsto un investimento di oltre 28 milioni di euro. Un’opportunità da non perdere! Se sei un imprenditore agricolo, singolo o associato e non ti dedichi esclusivamente alla selvicoltura o all’acquacoltura, questa è la tua occasione! Le piccole, medie e grandi imprese possono ricevere finanziamenti.

Quali attività possono essere finanziate? L’agriturismo, l’agricoltura sociale, le attività educative/didattiche, la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e la loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali.

I benefici sono molteplici, poiché sarà riconosciuto un sostegno finanziario che copre fino al 65% delle spese ammissibili per il tuo progetto. Fai crescere la tua azienda agricola e crea nuove opportunità di reddito. Promuovi l’occupazione, la crescita, la parità di genere e l’inclusione sociale nelle zone rurali. Contribuisci allo sviluppo locale e alla bioeconomia circolare. Ottieni supporto per la tua azienda, sia che tu sia una piccola impresa o un’impresa più grande. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

A breve sarà comunicata l’apertura del sistema SIAN per la presentazione delle domande.

Per ulteriori dettagli consulta il sito https://svilupporurale.regione.sicilia.it/ .