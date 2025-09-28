Licata

Accoltella moglie, figlio e nipote: Mario Abbate si consegna alla polizia, arrestato

Il sessantaseienne licatese si è consegnato alla polizia che lo cercava da venerdì mattina. È accusato di aver accoltellato moglie, figlio e la nipote di 14 anni

Pubblicato 24 ore fa
Da Redazione

È durata poco più di trentacinque ore la fuga di Mario Abbate, 66 anni, originario di Licata, l’uomo che aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver accoltellato l’ex moglie, il figlio e la nipote di 14 anni nel quartiere di Bruche di Betzdorf, un paesino di circa diecimila abitanti in Germania. Abbate, dopo una caccia all’uomo, ha chiamato la polizia nel tardo pomeriggio di ieri e si è consegnato. Il licatese è stato arrestato dalle forze dell’ordine e comparirà oggi davanti un giudice.

Mario Abbate è ritenuto l’autore di un triplice tentato omicidio avvenuto venerdì mattina in un appartamento di Johannes-Krell-Straße, nelle immediate vicinanze della scuola elementare Christophorus. L’uomo, armato di coltello, avrebbe colpito prima la moglie da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni. Le due vittime sono in gravi condizioni. Ferita, ma per fortuna lievemente, anche la nipote di 14 anni che ha già lasciato l’ospedale. 

