Accorpamento scuola nell’agrigentino, protesta dei sindaci

Monta la protesta delle comunità montane dei comuni agrigentini di San Biagio Platani, Alassandria della Rocca, Bivona e Santo Stefano Quisquina: la prospettiva attuale è la creazione di un unico istituto comprensivo con sede centrale a Casteltermini, dove sarà installata la presidenza. Il personale potrebbe dunque trovarsi nelle condizioni di venire impiegato in tutti i plessi del costituendo istituto comprensivo, sedi lavorative che non solo sono distanti fra loro ma che non sono facilmente raggiungibili a causa di una viabilità disastrosa. Per domani, i sindaci incontreranno l’assessore regionale dell’Istruzione Girolamo Turano per chiedere di rivedere il provvedimento. In serata poi, alle ore 19.30 nell’aula consiliare di Cianciana è stata convocata una seduta congiunta della pubblica assise e che vedrà presenti i cinque sindaci interessati. I primi cittadini, chiederanno ufficialmente la modifica del piano di ridimensionamento, proponendo ai competenti uffici scolastici, il mantenimento delle tre istituzioni scolastiche presenti, ovvero l’istituto comprensivo “Manzoni” per i comuni di Alessandria, Bivona e Cianciana. L’istituto “Panepinto” con i comuni di Santo Stefano Quisquina e San Biagio Platani e l’istituto “Pirandello” a Bivona. Inoltre i sindaci, qualora non sia possibile mantenere le due dirigenze scolastiche, sarebbero pronti anche a cedere una presidenza.