Gli sbarchi non si fermano, altri 154 migranti a Lampedusa

Non si fermano gli arrivi di migranti a Lampedusa, dove nella notte le motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto hanno intercettato tre imbarcazioni con a bordo complessivamente 154 persone, poi sbarcate a molo Favarolo. Su un barcone di 12 metri fermato dalle fiamme gialle viaggiavano 65 cittadini di Bangladesh, Egitto e Pakistan, che hanno riferito di essere partiti da Abu Khammas, in Libia, pagando 6 mila euro ciascuno.

Dalla stessa localita’ erano partiti i 36 sudanesi, algerini e bengalesi soccorsi dalla motovedetta Cp324, mentre gli altri 53, in prevalenza eritrei, siriani, somali e sudanesi, hanno raccontato di aver lasciato Zuara, sempre in Libia, versando 4 mila dollari a testa. Tutti i migranti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove all’alba erano presenti 754 persone. Dopo il trasferimento di 320 migranti a Porto Empedocle avvenuto ieri sera, per la mattinata e’ previsto lo spostamento di altri 251 con il traghetto di linea. Nella sola giornata di ieri sull’isola erano stati registrati 16 approdi per un totale di 788 persone.