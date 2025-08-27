Auto si ribalta a Palermo, paura per 4 giovani

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia una notte di divertimento per 4 giovani palermitani, rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in viale Regione siciliana, all’altezza del sottopasso di corso Calatafimi. L’auto sulla quale viaggiavano, probabilmente a causa dell’alta velocità, poco prima dell’alba ha urtato un marciapiede, poi un muretto e infine si è ribaltata più volte dopo avere distrutto un’auto parcheggiata. I quattro occupanti dell’utilitaria (dai resti dovrebbe trattarsi di una fiat Panda) sono stati costretti a uscire da un finestrino. Se la sono cavata con tanto spavento e qualche escoriazione. Una ragazza è stata soccorsa in stato di shock dai sanitari del 118.