Ad Agrigento don Luigi Ciotti per “100 passi verso il 21 marzo”

Proseguono in tutta la Sicilia le iniziative del percorso “100 passi verso il 21 marzo”, il cammino di avvicinamento alla XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che quest’anno avrà come piazza principale Trapani.

Giorno 19 febbraio, a partire dalle ore 10.00,don Luigi Ciotti , fondatore e presidente di Libera e del Gruppo Abele, farà tappa presso l’ istituto comprensivo Quasimodo di Villaseta per un momento di confronto con una rappresentanza di studenti dell’Istituto e del territorio.

Prima di confrontarsi con i giovani, don Ciotti incontrerà i dirigenti scolastici della provincia.