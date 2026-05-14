Catania

Assalto alla gioielleria all’alba, preso dopo la fuga tra le auto

Dopo un breve inseguimento tra le vie limitrofe, però, il 31enne è stato individuato e bloccato in sicurezza mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ad Acireale, un uomo di 31 anni, residente in città, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato perché, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,accusato di tentato furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro. 

L’intervento è avvenuto intorno alle 4.20, quando una segnalazione al 112 NUE ha fatto convergere sul posto le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava tentando di introdursi all’interno dell’esercizio commerciale dopo aver danneggiato la vetrata e il telaio della porta d’ingresso utilizzando un flessibile.  All’arrivo delle forze dell’ordine, il soggetto si è dato alla fuga, abbandonando sul posto alcuni attrezzi, tra cui una mazzola e lo stesso utensile elettrico, oltre a una bicicletta utilizzata per raggiungere la zona. Dopo un breve inseguimento tra le vie limitrofe, però, il 31enne è stato individuato e bloccato in sicurezza mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta. 

Nel frattempo, il titolare della gioielleria ha formalizzato denuncia, quantificando i danni in circa 4 mila euro, legati soprattutto al danneggiamento della vetrata blindata e degli infissi.  Ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 

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