Assalto alla gioielleria all’alba, preso dopo la fuga tra le auto

Ad Acireale, un uomo di 31 anni, residente in città, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato perché, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,accusato di tentato furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro.

L’intervento è avvenuto intorno alle 4.20, quando una segnalazione al 112 NUE ha fatto convergere sul posto le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato. L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava tentando di introdursi all’interno dell’esercizio commerciale dopo aver danneggiato la vetrata e il telaio della porta d’ingresso utilizzando un flessibile. All’arrivo delle forze dell’ordine, il soggetto si è dato alla fuga, abbandonando sul posto alcuni attrezzi, tra cui una mazzola e lo stesso utensile elettrico, oltre a una bicicletta utilizzata per raggiungere la zona. Dopo un breve inseguimento tra le vie limitrofe, però, il 31enne è stato individuato e bloccato in sicurezza mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta.

Nel frattempo, il titolare della gioielleria ha formalizzato denuncia, quantificando i danni in circa 4 mila euro, legati soprattutto al danneggiamento della vetrata blindata e degli infissi. Ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.