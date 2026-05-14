Droga, carabinieri arrestano pusher 18enne

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato, in flagranza di reato, un 18enne catanese, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, i militari dell’Arma, dopo un’attività investigativa, mediante appostamenti a distanza in modalità “discreta”, in tarda serata, hanno osservato i movimenti di un giovane che stazionava nei presso delle scale di uno stabile in via Capo Passero, tenendo tra le mani una busta che trasparente contenente numerosi involucri ed una radio trasmittente. Il giovane, al sopraggiungere di ogni auto, si avvicinava al conducente effettuando cessioni degli involucri in cambio di denaro. Di tanto in tanto è stato visto anche comunicare con la radio trasmittente probabilmente con la rete di vedette posizionate in zona, con il compito di avvisare l’eventuale sopraggiungere di Forze dell’Ordine.

Per impedire il protrarsi della condotta illegale gli investigatori hanno fatto scattare il blitz, facendo irruzione davanti al palazzo e bloccando in sicurezza il giovane, identificato per un 18enne, residente a San Pietro Clarenza (CT).

I Carabinieri hanno recuperato involucri in plastica termosaldati contenenti 4 grammi di cocaina, 20 involucri contenenti crack e 5 di Hashish, oltre ad infiorescenze di marijuana del peso di 7 grammi, 75 euro e la radio trasmittente. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro dai Carabinieri che, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,hanno arrestato il 18enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento disponendo per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari.