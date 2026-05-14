Grave assistenza ai malati di diabete, Catanzaro annuncia interrogazione parlamentare

“La situazione dell’assistenza ai malati di diabete in provincia di Agrigento è ormai gravissima e non più tollerabile. Le denunce dell’Associazione Giovani Diabetici di Agrigento descrivono un quadro che non può lasciare indifferenti”. Lo afferma l’Onorevole Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, annunciando la presentazione di una interrogazione urgente.

“Parliamo di una malattia che riguarda tra il 5% e il 10% della popolazione, con numeri in crescita anche nell’agrigentino. Eppure – prosegue Catanzaro – chi convive con il diabete denuncia di essere abbandonato. L’associazione segnala che ad Agrigento esistono solo un ambulatorio per i casi ad alta complessità e un riferimento pediatrico, ma manca completamente una struttura operativa di base per la gestione ordinaria della patologia. È inaccettabile”.

Secondo l’associazione, i pazienti sono costretti a orientarsi da soli tra visite con attese interminabili, controlli, terapie, educazione sanitaria e accesso alle tecnologie per il monitoraggio. “Una condizione che mette a rischio la salute delle persone e che contraddice ogni principio di presa in carico cronica – aggiunge Catanzaro –. Il diabete non può essere gestito come un compartimento stagno: servono équipe multidisciplinari, integrazione tra ospedale e territorio, continuità assistenziale e percorsi chiari sin dall’esordio”.

Catanzaro annuncia un’interrogazione urgente all’Assessorato regionale alla Salute per chiedere di intervenire immediatamente allo scopo di verificare le criticità e capire quali azioni immediate si intendono mettere in campo.