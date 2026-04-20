Agrigento

Ad Agrigento il convegno “Generazioni a Confronto: Educare al coraggio di dire NO alla violenza”

Si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 10.00 presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

L’Associazione GenerAzioni Consapevoli, in collaborazione con il Lions Club Agrigento Host, organizza il convegno “Generazioni a Confronto: Educare al coraggio di dire NO alla violenza”, che si terrà giovedì 23 aprile 2026 alle ore 10.00 presso il Polo Territoriale Universitario di Agrigento, nella sede di Villa Genuardi sita in via via Ugo La Malfa.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di affrontare il tema della legalità come valore fondativo delle relazioni sociali e strumento di prevenzione della violenza, con focus su contesti familiari e scolastici, principali agenzie educative. L’evento è patrocinato dal Polo Territoriale Universitario di Agrigento e dal Liceo Scientifico e Scienze Umane “R. Politi” di Agrigento.

Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Francesco Tuzzolino, Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, Giuseppe Caramazza, Presidente dell’Associazione GenerAzioni Consapevoli, Egla Tornambè Corallo, Presidente del Lions Club Agrigento Host, Milena Siracusa, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico e di Scienze R. Politi di Agrigento, Nicola De Tullio, Comandante Provinciale dei Carabinieri, a relazionare ci saranno Tommaso Palumbo, Questore di Agrigento, Manfredi Coffari, Giudice della Seconda sezione Pensa presso il Tribunale di Agrigento e Presidente ANM di Agrigento, Antonino Gaziano, avvocato penalista e Presidente URC di Agrigento, Carmela Boscarino, psicologa/psicoterapeuta.

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