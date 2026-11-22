Ha lottato fino alla fine contro quella malattia che gli aveva portato via, prematuramente, ben tre figli. Adesso Valentina Castellana, 47 anni, originaria di Gela ma da anni residente in provincia di Novara, potrà riabbracciare Ginevra, Gabriel e Luana. La prima era deceduta lo scorso luglio mentre gli altri due piccoli, gemelli, nel 2002 e nel 2007.

Valentina, così come i suoi tre figli, era affetta dalla sindrome di Li-Fraumeni, una rara malattia genetica. Nella giornata di ieri si sono celebrati i funerali sulle note di “Un sorriso dentro il pianto”, di Ornella Vanoni, e il lancio dei palloncini bianchi con i nomi di Luana, Gabriel, Ginevra e Valentina. Il parroco don Massimo, durante l’omelia, l’ha descritta come “un esempio concreto di fede e bontà”.