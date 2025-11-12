Siracusa

Aggredisce e ferisce un 26enne nel tentativo di rubargli la bici: denunciato

Si tratta di un tunisino che deve rispondere di tentata rapina

Pubblicato 30 minuti fa
Redazione

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia hanno identificato e denunciato un tunisino 29enne per tentata rapina.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, in via Castello Marieth ha aggredito e ferito alla spalla con un coltello un 26enne nel tentativo di impossessarsi della sua bicicletta.

La vittima, dopo essere stata visitata al pronto soccorso dell’Ospedale di Siracusa, aveva sporto denuncia ai Carabinieri che sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a identificare e denunciare il responsabile per tentata rapina e porto di coltello.

