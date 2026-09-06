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Aggredisce e rompe il naso alla compagna, arrestato 

La vittima è stata trasportata in ospedale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia a Comiso (Ragusa) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali alla propria compagna. Lo scorso 21 agosto, dopo una segnalazione di aggressione, gli agenti hanno trovato la donna con evidenti ferite al volto e con il naso sanguinante. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Vittoria, dove le sono state riscontrate diverse fratture alle ossa nasali e altre lesioni, con una prognosi di 30 giorni. Dalle dichiarazioni della donna è emerso che l’aggressione sarebbe avvenuta mentre si trovava in auto con il compagno, che l’avrebbe colpita più volte al volto. Ha inoltre riferito che episodi di violenza si sarebbero già verificati in passato

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