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Tragedia sul lavoro, uomo muore incastrato nella mietitrice 

La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Civico in gravi condizioni con diversi traumi

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Un morto e un ferito è il bilancio di un incidentesul lavoro avvenuto tra Alcamo (Trapani) e Grisì frazione di Monreale (Palermo). La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico in gravi condizioni con diversi traumi. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici dello Spresal dell’Asp.

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