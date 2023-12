Aggredisce la moglie con un casco da moto: arrestato

E’ entrato in casa dell’ex in moglie, con cui è in fase di separazione, è l’ha aggredita con un casco da moto, causandole un trauma cranico. E’ accaduto a Comiso, in provincia di Ragusa. A presentare la denuncia ai carabinieri è stata la stessa vittima che ha raccontato dei diversi episodi di violenza subiti dall’ex marito anche in presenza del figlio. Dopo averla aggredita con il casco, l’uomo le avrebbe anche rubato le chiavi di casa e della macchina e minacciata di morte. Per l’ex marito, il gip del tribunale di Ragusa ha disposto gli arresti domiciliari.