Agrigento, al via la “mototerapia take-away” promossa dall’associazione Motorlife

Non esistono barriere, non esiste virus che ci possa fermare! Ed ecco che anche in Sicilia arriva la “mototerapia take-away” promossa dall’associazione Motorlife.

Il nuovo progetto di Vanni Oddera, pensato per stare vicini a tutte le famiglie con ragazzi che hanno problemi di disabilità, porta la libertà della moto direttamente a casa regalando un momento di gioia, di emozioni positive per sopperire il momento difficile appena trascorso.

Basta semplicemente contattare l’associazione Motorlife e concordare l’appuntamento; saranno i responsabili dell’associazione a venire a casa vostra, e regalare questo momento di felicità.

Ovviamente il tutto avverrà in maniera gratuita, rispettando i protocolli di sicurezza relativi alla diffusione del contagio dal Covid-19.