Agrigento

Furto alla scuola Castagnolo: danneggiate le macchinette delle merendine

Un elemento che potrebbe rivelarsi utile alle indagini è il ritrovamento di tracce di sangue sul pavimento

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Ladri in azione, ancora una volta, alla scuola media Castagnolo ad Agrigento, dove sono state prese di mira le macchinette automatiche delle merendine.
La sorpresa è stata fatta questa mattina, alla ripresa delle lezioni. Secondo le prime informazioni raccolte, i ladri sarebbero entrati nei locali dell’istituto manomettendo una finestra, utilizzata come punto di accesso. Una volta all’interno, si sarebbero diretti verso l’area dove sono collocati i distributori automatici, danneggiandoli per impossessarsi dell’incasso.
Un elemento che potrebbe rivelarsi utile alle indagini è il ritrovamento di tracce di sangue sul pavimento: si ipotizza che uno dei responsabili possa essersi ferito durante l’effrazione.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Nei giorni scorsi altri furti sono stati compiuti in città, non solo scuole prese di mira, ma anche uffici pubblici e una palestra.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Case di comunità nell’agrigentino, l’assessore Faraoni: “nuovo modello di assistenza sanitaria per i cittadini”
Giudiziaria

L’omicidio della badante russa, chiesto processo per deejay
Mafia

Mafia, 8 anni di carcere al boss di Carini
Agrigento

Furto alla scuola Castagnolo: danneggiate le macchinette delle merendine
Apertura

“Documenti falsi per ottenere permessi di soggiorno”, cinque rinvii a giudizio 
Ultime Notizie

Droga e armi, un arresto e due denunce
banner italpress istituzionale banner italpress tv