Furto alla scuola Castagnolo: danneggiate le macchinette delle merendine
Un elemento che potrebbe rivelarsi utile alle indagini è il ritrovamento di tracce di sangue sul pavimento
Ladri in azione, ancora una volta, alla scuola media Castagnolo ad Agrigento, dove sono state prese di mira le macchinette automatiche delle merendine.
La sorpresa è stata fatta questa mattina, alla ripresa delle lezioni. Secondo le prime informazioni raccolte, i ladri sarebbero entrati nei locali dell’istituto manomettendo una finestra, utilizzata come punto di accesso. Una volta all’interno, si sarebbero diretti verso l’area dove sono collocati i distributori automatici, danneggiandoli per impossessarsi dell’incasso.
Un elemento che potrebbe rivelarsi utile alle indagini è il ritrovamento di tracce di sangue sul pavimento: si ipotizza che uno dei responsabili possa essersi ferito durante l’effrazione.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Nei giorni scorsi altri furti sono stati compiuti in città, non solo scuole prese di mira, ma anche uffici pubblici e una palestra.