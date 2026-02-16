Furto alla scuola Castagnolo: danneggiate le macchinette delle merendine

Ladri in azione, ancora una volta, alla scuola media Castagnolo ad Agrigento, dove sono state prese di mira le macchinette automatiche delle merendine.

La sorpresa è stata fatta questa mattina, alla ripresa delle lezioni. Secondo le prime informazioni raccolte, i ladri sarebbero entrati nei locali dell’istituto manomettendo una finestra, utilizzata come punto di accesso. Una volta all’interno, si sarebbero diretti verso l’area dove sono collocati i distributori automatici, danneggiandoli per impossessarsi dell’incasso.

Un elemento che potrebbe rivelarsi utile alle indagini è il ritrovamento di tracce di sangue sul pavimento: si ipotizza che uno dei responsabili possa essersi ferito durante l’effrazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Nei giorni scorsi altri furti sono stati compiuti in città, non solo scuole prese di mira, ma anche uffici pubblici e una palestra.