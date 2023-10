Agrigento, centinaia di persone si presentano al casting per l’Eterno Visionario 

Oltre cinquecento persone hanno risposto alla chiamata per i casting del nuovo film di Michele Placido “Eterno Visionario”, la pellicola che il regista dedica alla figura di Luigi Pirandello. Al teatro Pirandello si sono presentate centinaia di persone nella speranza di essere selezionate per il ruolo di comparsa. Un numero impressionante che ha costretto l’organizzazione a chiudere con un giorno di anticipo il casting inizialmente previsto fino al 4 ottobre. Un riscontro clamoroso che però ha lasciato l’amaro in bocca ad alcune aspiranti comparse che questa mattina si sono presentate davanti al teatro Pirandello.

Un inconveniente che ha creato qualche malumore per chi, nella speranza di figurare nel nuovo film di Placido, si è recato ad Agrigento anche da fuori. Disguidi che, soprattutto nelle grosse produzioni, possono capitare. L’Eterno Visionario è un film diretto dal maestro Michele Placido ed è prodotto da GoldenArt, GapBusters, Rai Cinema con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno di Sicilia Film Commission. Il film, in uscita nel 2024, racconta una fase della vita di Pirandello tra conflitti familiari e aspirazioni personali. Agrigento avrà un ruolo cruciale nel film con certamente un ritorno di immagine non indifferente.