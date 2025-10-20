Akragas, quarta vittoria consecutiva e primato in classifica

Quarta vittoria consecutiva per la Virtus Akragas SLP, che espugna Sommatino con una prestazione di carattere e maturità. Decisivo, al 18’ del primo tempo, il rigore trasformato con freddezza da Cristian Llama. Nel secondo tempo la gara si accende: la Sommatinese colpisce una traversa e si procura un rigore, ma il giovane portiere biancazzurro Manna si esalta parando il tiro dal dischetto e blindando il risultato. Una vittoria sofferta ma preziosa per i ragazzi di Seby Catania, che continuano la loro corsa in testa alla classifica, dimostrando solidità, spirito di gruppo e grande determinazione anche su un campo difficile e in un clima di forte agonismo.

«Non lo so come ho fatto a prenderla, ho solo pensato a vincere – ha raccontato il giovane portiere biancazzurro a fine partita –. Sapevamo che era una trasferta difficile, ma ce l’abbiamo fatta. King mi ha detto di buttarmi a sinistra, ma la palla è arrivata centrale e ci sono arrivato lo stesso col piede. Stiamo andando alla grande, ma dobbiamo pensare partita dopo partita: gare come questa mostrano che squadra siamo». «Contro di noi tutti vogliono fare la partita della vita – ha spiegato Manna – e si è creato un po’ di nervosismo, ma alla fine l’importante era portare a casa i tre punti».

Sulla stessa linea Alexandro Noto, che ha sottolineato l’atteggiamento della squadra: «Sono sempre tre punti e hanno lo stesso peso, ma quando arrivano con sacrificio valgono ancora di più – ha detto il centrocampista –. Non è stata una bella partita, ma queste sono gare che ti fanno crescere. Non si può sempre giocare bene, l’importante era vincere».

A tirare le somme è stato il direttore sportivo Tino Longo, che ha elogiato il gruppo e i più giovani: «In un campo così era difficile esprimersi – ha dichiarato –. Ci sta qualche parola di troppo e un po’ di tensione, ma poi finisce tutto lì. Dobbiamo continuare con questa mentalità perché ogni partita sarà una battaglia. Gli Under stanno facendo benissimo: Manna ha parato il rigore, ma più in generale tutti hanno carattere, esperienza e carisma. Mi dispiace solo per qualche ammonizione di troppo che dobbiamo evitare, perché al momento giusto potremmo perdere giocatori importanti»