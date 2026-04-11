Sorpreso mentre cede due dosi di droga, arrestato 43enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud, unitamente a quelli del Nucleo Radiomobile del capoluogo e della Stazione di Messina Bordonaro, hanno arrestato un 43enne, messinese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari – nell’ambito di un mirato servizio antidroga predisposto nel quartiere ”Bordonaro” – hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva due dosi di cocaina, rispettivamente a un 41enne e a un 23enne.

Inoltre, la successiva perquisizione eseguita sulla persona del 43enne ha poi consentito ai militari di rinvenire e sequestrare anche una dose di hashish e una somma di circa 2.500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Alla luce di quanto emerso, il 43enne è stato quindi arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, mentre lo stupefacente sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di MESSINA per le analisi di laboratorio.