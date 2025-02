Agrigento, giornata di pulizia ambientale al Parco Icori

Giornata di clean up al Parco Icori di Agrigento organizzata dall’associazione Tierra Techo Trabajo in tandem con Plastic Free. Una vasta zona a ridosso del belvedere del lato sud è stata ripulita dai rifiuti e dalle erbacce ed è stata luogo di incontro, di confronto e di convivialità, evidenziando le potenzialità ricreative, ambientali, culturali ed economiche del Parco.

“L’iniziativa dei ragazzi di TTT ha avuto il merito di sollevare il problema della necessità del recupero dell’area”, scrive in una nota Nino Cuffaro referente del Pd. In più occasioni, le associazioni culturali e ambientaliste della città, nonché diversi intellettuali, si sono mobilitati per sollecitare le istituzioni ad intervenire sul tema, anche se finora con scarsi risultati”.

.Le iniziative continueranno nei prossimi due fine settimana, con l’obiettivo di raccogliere proposte ed indicazioni concrete per elaborare un progetto di ristrutturazione e fruizione del Parco.