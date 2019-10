Agrigento, nasce il Lions Club Valle dei Templi

Il prossimo mercoledì 16 ottobre 2019 nasce ad Agrigento il Lions Club Valle dei Templi presieduto dalla Presidente Fondatrice dottoressa Mariella Antinoro. “Abbiamo voluto creare un nuovo Club fatto da giovani professionisti, molti con un’esperienza forte di associazionismo non soltanto nel Lions, per metterci al servizio del territorio. Lo abbiamo fatto con il sostegno del Governatore, dottor Angelo Collura, agrigentino, che dall’inizio del suo mandato ha già avviato altri due nuovi club”. Questo ha detto la Presidente Fondatrice. Nel nuovo Club ci sono molti officer distrettuali , imprenditori, e professionisti impegnati in questo nuovo progetto associativo.

“Subito dopo la consegna della Charter- precisa la Presidente Mariella Antinoro- avvieremo una serie di attività di concerto con le istituzioni locali. Lavoreremo da subito per service legati alla diversa abilità, all’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, all’arte e alla creatività, oltre i service distrettuali proposti dal nostro Governatore Collura. Noi crediamo fortemente nei valori trasmessi dal Presidente internazionale Dott. Jung-Yul Choi che ci ha chiesto di lavorare giorno dopo giorno. C’è un grande fermento in Sicilia e gli eventi già proposti dal Governatore Collura hanno riscosso un ampio successo. Le iniziative e il servizio dei Lions sono motivo di ispirazione per gli altri. Noi offriamo energia e cambiamento alle nostre comunità locali e all’umanità. Per questo motivo forte delle mia esperienza lionistica passata mi sono messa a disposizione dei soci del nuovo club per portare avanti progetti concreti. Rappresentiamo il nuovo lionismo fatto di concretezza, di impegno e di iniziative sul territorio agrigentino”.

Questi i componenti del Direttivo per l’Anno Sociale 2019/2020 che sarà aperto mercoledì 16 ottobre 2019 nel corso della cerimonia di consegna da parte del Governatore Angelo Collura ai soci del nuovo club: Mariella Antinoro, Presidente; Susy Iacona I° Vice Presidente; Francesco Pira II° Vice Presidente, Lea Gebbia, Segretaria; Sonia Siracusa, Cerimoniere; Alessandro Cibella, Tesoriere; Gaetano Liotta, Presidente Comitato Soci; Pippo Freni, Immediato Past Presidente, Stefano Urso, Presidente Comitato Service; Giusy Lattuca, Censore; Gaetano Salemi, Gioacchino Cimino, Francesca Paratore, Anna Lo Presti, Componenti del Direttivo; fanno parte del club i soci Stefania La Porta, Aldo Sessa, Giusy Freni, Daniele D’Angelo e Paola D’Arrigo