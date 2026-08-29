Agrigento

Agrigento Pride, ecco come cambia la viabilità in città

Dalle ore 14.00 saranno in vigore divieti di sosta con rimozione in alcune delle zone interessate, tra cui Piazza Pirandello, Piazzale Aldo Moro, Salita Coniglio e Viale della Vittoria.

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

In occasione dell’Agrigento Pride di oggi, sabato 29 agosto, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità lungo il percorso del corteo e nelle aree immediatamente vicine.

Dalle ore 14.00 saranno in vigore divieti di sosta con rimozione in alcune delle zone interessate, tra cui Piazza Pirandello, Piazzale Aldo Moro, Salita Coniglio e Viale della Vittoria.

Dalle ore 18.00 saranno temporaneamente limitati o interdetti al traffico i tratti interessati dal passaggio della manifestazione. Il percorso principale attraverserà Piazza Pirandello, Via Atenea, Piazzale Aldo Moro, Piazza Marconi e Viale della Vittoria fino a Villa Bonfiglio.

Sono previste modifiche anche in alcuni tratti di Via Empedocle, Via Acrone, Salita Coniglio e Via Crispi. Il trasporto pubblico adeguerà temporaneamente percorsi e fermate nelle zone interessate.

Le limitazioni saranno mantenute solo per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione e alle esigenze di sicurezza, con la viabilità gestita sul posto dalla Polizia Locale. Sul Viale della Vittoria il divieto di sosta nel tratto interessato resterà in vigore fino alle ore 11.00 di domenica 30 agosto.

“Invitiamo chi deve spostarsi nelle zone interessate a programmare per tempo il proprio percorso e a seguire la segnaletica e le indicazioni degli agenti. Si tratta di modifiche temporanee e circoscritte, predisposte per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza e limitare per quanto possibile i disagi alla città”, scrive il sindaco Michele Sodano.

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