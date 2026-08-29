Regione, Pace (DC): “Schifani candidato naturale del centrodestra”

“Il presidente Schifani è il candidato naturale del centrodestra. In questi anni ha governato bene e con autorevolezza una regione, la Sicilia, che gli indicatori economici danno in crescita”. Lo ha detto il capogruppo della Dc all’Ars e sindaco di Ribera, Carmelo Pace, schierandosi a favore di un secondo mandato del presidente della Regione siciliana. “Come maggioranza – aggiunge – abbiamo approvato importanti riforme durante questa legislatura per lo sviluppo e la competitivita’ dell’isola. E’ opportuno e ragionevole, contando sulla disponibilita’ del presidente, proseguire il cammino avviato durante questi quattro anni”. Pace invita infine il centrodestra siciliano a essere “coeso e determinato” nel proporre e sostenere la ricandidatura di Schifani.