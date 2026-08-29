Agrigento

Paura a Fontanelle, scontro tra due auto: una si ribalta, due feriti 

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo viale Sicilia, nel popoloso quartiere agrigentino di Fontanelle

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo viale Sicilia, nel popoloso quartiere agrigentino di Fontanelle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta e una Fiat Panda.

L’impatto è stato violento e quest’ultimo veicolo si è ribaltato su un fianco. Il bilancio è di due persone ferite ma le loro condizioni, per fortuna, non desterebbero particolari preoccupazioni. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale per le cure mediche del caso. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. 

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