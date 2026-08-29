Salute, cuore e sostenibilità: il successo di “Mare, Cuore e Benessere” al Club Nautico di Menfi

Un pubblico attento e partecipe ha riempito i locali del Club Nautico di Portopalo a Menfi in occasione dell’incontro “Mare, Cuore e Benessere”. L’evento, focalizzato sulla stretta correlazione tra salute umana e tutela ambientale, ha visto gli interventi di due autorevoli relatrici: la dr.ssa Erica Di Cesare, biologa nutrizionista, e la dr.ssa Linda Pisano, cardiochirurga presso l’Università di Palermo.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali di Antonio Palminteri (Presidente del Club Nautico), Maria Pia Pisano(Assessora comunale di Menfi), Bernardo Fratello (Presidente del Lions Club di Menfi) e Giuseppe Mazzotta (Presidente della Zona 28 Lions).

Durante il dibattito, le relatrici hanno catturato l’interesse della platea affrontando temi di forte attualità: Qualità del cibo e stili di vita: l’impatto diretto delle nostre scelte alimentari sul benessere quotidiano. Sostenibilità globale: come il settore agricolo influenza i cambiamenti climatici e sta progressivamente alterando le diete territoriali, a partire dalla Dieta Mediterranea, patrimonio dell’umanità. In chiusura, il Presidente di Zona Lions, Giuseppe Mazzotta, ha espresso profonda gratitudine a Rosalba Lupo, Marta Notoe Bernardo Fratello per la perfetta macchina organizzativa messa in campo dal club di Menfi. L’iniziativa ha visto una straordinaria sinergia di territorio, testimoniata dalla presenza dei Presidenti degli altri club della zona: Vera Ruffo (Lions Club Sciacca Host), Giuseppe Armenio (Lions Club Ribera) e Sandra Versace (Lions Club Sambuca Belice).