Ultime Notizie

Agrigento, si riattiva la farmacia nella zona San Gregorio

La nota del sindaco Miccichè

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco, Francesco Miccichè, ha deliberato il trasferimento per decentramento della farmacia dalla sede di Via Empedocle 71 alla ex sedicesima sede farmaceutica vacante in zona San Gregorio, a sud est della città, tra gli assi viari di via Cavaleri Magazzeni (da incrocio con via dei Fiumi direzione Cannatello – Fiume Naro) e via Magellano, già vacante per revoca dell’assegnazione.

A manifestare l’interesse al trasferimento per decentramento per la copertura della sede vacante è stata, sulle 17 farmacie del territorio comunale interpellate, la sola farmacia con sede operativa in Via Empedocle 71, ovvero la farmacia Vajola srl.

Il sindaco Miccichè sottolinea: “Il trasferimento per decentramento della farmacia nella zona San Gregorio assolve positivamente alla necessità di soddisfare il superiore interesse pubblico di una maggiore capillarità di servizi farmaceutici nelle zone a maggiore densità demografica.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

dalla Regione

Schifani “Momento importante per la Regione, in meno di 3 anni azzerato un disavanzo di 5 miliardi”
Catania

Piantagione di marijuana nell’orto di casa, arrestato
Catania

Nasconde due pistole in casa del padre, arrestato 51enne
Agrigento

Erosione costiera a Zingarello, il 17 ottobre sopralluogo per la messa in sicurezza
Ultime Notizie

Agrigento, si riattiva la farmacia nella zona San Gregorio
Palermo

Nasconde droga negli slip, arrestato 25enne