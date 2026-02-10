PRIMO PIANO

Ai domiciliari per aver minacciato la moglie con un coltello, la donna conferma tutto in aula 

Secondo quanto ricostruito l’operaio, in almeno un’occasione, avrebbe impugnato un coltello a serramanico e sfondato la porta dell’abitazione facendo cadere peraltro dei detriti addosso al figlio

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

La moglie di un operaio quarantacinquenne, ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, ha confermato tutte le accuse davanti il giudice durante l’incidente probatorio chiesto e ottenuto dalla procura della Repubblica di Sciacca per “cristallizzare” le prove in vista di un eventuale processo.

Secondo quanto ricostruito l’operaio, in almeno un’occasione, avrebbe impugnato un coltello a serramanico e sfondato la porta dell’abitazione facendo cadere peraltro dei detriti addosso al figlio. Tutti gli episodi sono stati confermati dalla donna in aula. L’indagato è difeso dall’avvocato Riccardo Scarpinati mentre la moglie dall’avvocato Fabio Di Paola. 

