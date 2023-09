Aica, Provvidenza: “fate attenzione ai malviventi”

AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini) ricorda agli utenti che i propri tecnici non effettuano controlli nelle abitazioni tranne in caso di precedente segnalazione.

“È bene ribadire che il personale di Aica, oltre all’abbigliamento con il logo dell’Azienda, è munito di tesserino di riconoscimento”, scrive in una nota il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di AICA Alfonso Provvidenza. “Siamo vicini al pensionato di Favara che, a causa dell’aggressione, è stato trasportato in ospedale e auspichiamo che, quanto prima, le forze dell’ordine riescano a identificare i malviventi autori di questo gesto violento.”