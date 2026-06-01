Racalmuto, due giorni per celebrare il tarallo

Racalmuto si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival del Tarallo, in programma l’1 e il 2 giugno 2026 in Via Garibaldi. L’evento, organizzato dal Comune di Racalmuto in collaborazione con l’Associazione Food and Beverage Racalmuto, celebra uno dei prodotti dolciari più rappresentativi della tradizione gastronomica siciliana: il tarallo dolce di Racalmuto, caratteristico per la sua glassatura al limone.

Per due giorni il centro cittadino si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato ai sapori, alla cultura e alle tradizioni del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica alla scoperta delle eccellenze locali. Il programma prevede degustazioni di taralli e dolci tipici, stand di street food con prodotti del territorio, laboratori dedicati anche ai più piccoli, musica dal vivo, spettacoli, esposizioni artigianali ed eventi culturali che racconteranno la storia e le origini di questo dolce simbolo della comunità racalmutese.

IL PROGRAMMA

La manifestazione prenderà il via oggi 1 Giugno alle ore 20.00 con la presentazione ufficiale degli eventi e l’apertura dell’Expo Village dedicato all’artigianato locale e alle produzioni agroalimentari.A seguire, il Festival del Folklore animerà le vie del centro con una sfilata dei gruppi folk tradizionali siciliani lungo Via Garibaldi, offrendo ai visitatori uno spettacolo di colori, musiche e costumi della tradizione isolana.Alle ore 20.30 sarà inaugurata l’area Street Food e Beverage Racalmuto, cuore gastronomico dell’evento, mentre i gruppi folkloristici si esibiranno lungo il percorso cittadino accompagnati dalla musica popolare siciliana. La serata proseguirà alle ore 21.30 in Piazza Francesco Crispi con il concerto della Hmora Music Band, una delle formazioni più apprezzate nel panorama della musica popolare siciliana. Sarà inoltre attiva l’area dedicata ai bambini con giostre e attività di intrattenimento.

La seconda giornata si aprirà il 2 giugno alle ore 12.00 con l’inaugurazione ufficiale del Festival del Tarallo e il tradizionale taglio del nastro, alla presenza delle autorità civili e istituzionali, nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Alle ore 12.30 spazio alla creatività e alla partecipazione dei più piccoli con lo showcooking e il laboratorio “Sorrisi Dolci dei Bambini”, mentre l’area ristoro e la zona Street Food accoglieranno i visitatori per il pranzo con specialità del territorio. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, si terrà il Laboratorio del Gusto aperto a bambini e adulti, durante il quale verrà realizzata una grande torta a base di taralli, simbolo della manifestazione. Alle ore 18.30 è prevista la degustazione della Mega Torta ai Taralli, preparata dai pastry chef coinvolti nell’evento, offrendo al pubblico un momento conviviale dedicato alla scoperta delle eccellenze dolciarie locali. Alle ore 20.00 si svolgerà il talk culturale “Storia del Tarallo”, con ospiti e protagonisti della prima edizione del Festival, un’occasione per raccontare le origini, l’evoluzione e il valore identitario di questo prodotto simbolo di Racalmuto. La serata si concluderà con la riapertura dell’area Street Food alle ore 20.30 e, alle ore 21.30, con il grande spettacolo di Sicul Dance Tarantella, dedicato alle musiche e alle danze popolari della tradizione siciliana, accompagnato dalle attività dell’area giochi per bambini.