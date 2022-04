Al Teatro Pirandello un convegno sulla figura di Ezio D’Errico

Ritornano in presenza i corsi di formazione obbligatori per giornalisti. Si parte il prossimo 21 aprile, alle 16,30, al Foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, con un convegno dal titolo “Cronache agrigentine. Dalla realtà delle maschere di Pirandello alla realtà dell’assurdo di Ezio d’Errico”.

L’incontro, organizzato dalla Fondazione Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, in occasione del 50° anniversario della morte dello scrittore Ezio d’Errico, nato ad Agrigento nel 1892, è patrocinato dal Comune di Agrigento e dall’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ( l’incontro è valido per l’acquisizione di 4 crediti deontologici formativi obbligatori per giornalisti).

Quasi nessuno conosce questo autentico genio, che la sorte ha voluto far nascere ad Agrigento. Sfortunato in vita, avendo dato al teatro italiano una profondità di respiro e un’acutezza di analisi che non vennero comprese, lo fu ancora di più dopo la sua morte, quando venne dimenticato, sparito dalle scene e dai cataloghi. Ancora oggi si attende la sua riscoperta, e nel merito della sua figura il critico cinematografico, Beniamino Biondi ha raccolto numerosi materiali che lo riguardano, attorno ai quali sta lavorando per la pubblicazione delle sue opere complete e la messinscena teatrale delle sue opere che pongono lo scrittore ai vertici del teatro mondiale.

All’incontro aperto a tutti, moderato dal giornalista Luigi Mula, interverranno: Salvatore Nocera Bracco, il componente del Cda a cui piace definirsi Medicartista, sul tema “Beckett, Camus, Jonesco ed Ezio d’Errico” e Beniamino Biondi, saggista, studioso e curatore della edizione delle opere complete di Ezio d’Errico. Quest’ultimo interviene sul tema: “Ezio d’Errico autentico genio”.