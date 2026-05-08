Al via i lavori di manutenzione e restauro della Chiesa di Santa Rosalia all’Eremo della Quisquina

Avviato il progetto di manutenzione straordinaria e restauro della Chiesa di Santa Rosalia all’Eremo della Quisquina, luogo centrale della devozione a Santa Rosalia e tra i più significativi patrimoni spirituali dei Monti Sicani. L’intervento comprende il risanamento delle murature umide, il restauro degli intonaci, il consolidamento degli stucchi, la protezione delle superfici interne, oltre al recupero puntuale delle decorazioni e la revisione del manto di copertura. Il costo complessivo dell’opera è pari a € 60.000,00 inclusa iva e competenze tecniche.

Il costo dei lavori verrà finanziato con il 75% mediante i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, strumento che consente alla Chiesa in Italia di sostenere concretamente la salvaguardia patrimonio culturale e spirituale; il restante 25% grazie al contributo del Comitato Pro Festeggiamenti 2023, promotore dell’iniziativa con la Parrocchia San Nicolò di Baria di Santo Stefano Quisquina.

L’Arcidiocesi di Agrigento, attraverso il proprio Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e con il supporto della Conferenza Episcopale Italiana, ha seguito con particolare attenzione l’iter progettuale, riconoscendo nell’Eremo un luogo che, per storia, fede e identità, richiede cura costante. L’intervento ribadisce l’impegno della Chiesa nella protezione dei luoghi dove spiritualità, arte e memoria diventano comunità viva .Questo restauro sottolinea l’importanza di destinare la quota dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, scelta che consente di preservare chiese, eremi e spazi sacri che appartengono alla storia e alla fede delle comunità. La Chiesa di Santa Rosalia fa parte del complesso monumentale dell’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina, attribuito all’Arcidiocesi di Agrigento ai sensi della L.R. 22/1986. La chiesa come tutto il complesso è tutelato dal Codice dei beni culturali ed è gestito in convenzione con il Comune di Santo Stefano Quisquina.

Luogo di preghiera, meditazione e memoria storica, l’Eremo accoglie ogni anno migliaia di pellegrini diocesani e regionali. I fedeli giungono alla grotta dove, secondo la tradizione, Santa Rosalia visse in eremitaggio, e sostano nella Chiesa–Santuario per pregare e partecipare alla celebrazione eucaristica, che si tiene ogni domenica. L’intervento nasce dalla proposta del Comitato dei Festeggiamenti di Santa Rosalia 2023, che ha destinato gli accantonamenti e le economie della festa per la manutenzione della chiesa. I lavori di restauro saranno eseguiti dalla Quisquina Società Cooperativa