Lampedusa, inaugurato il nuovo Centro di Primo Soccorso delle Tartarughe Marine

E’ stato inaugurato il nuovo Centro di Primo Soccorso delle Tartarughe Marine di Lampedusa. Da oggi questo Centro diventa una vera Rescue Unit: un luogo dove condividere tutto ciò che abbiamo imparato in questi anni accanto alle nostre tartarughe marine.

“Non è solo un nuovo spazio. È il risultato di 35 anni di mani intrecciate, notti insonni, vite salvate e persone che non hanno mai smesso di credere che proteggere il mare significhi proteggere tutti noi”, dichiara la presidente Daniela Freggi che ha salvato nel corso degli anni migliaia di tartarughe marine e trasformato un sogno condiviso in una realtà riconosciuta nel mondo.

“Una crescita che emoziona ancora di più perché condivisa con chi ha creduto fin dall’inizio in questa incredibile avventura.E come ci ricorda Daniela attraverso gli animali si impara l’amore. Un amore fatto di rispetto, cura, responsabilità e presenza. Quello stesso amore che ogni giorno muove volontari, veterinari, biologi e tutte le persone che rendono possibile questo immenso impegno.

Al taglio del nastro presente il primo cittadino dell’Isola delle Pelagie, Filippo Mannino che ha detto: “Un pezzo di storia della nostra isola ha ripreso il suo posto. Grazie a tutti coloro che in questi anni hanno condiviso questo percorso. Ed il grazie più grande va alla professoressa Freggi, che ci ha sempre creduto”.