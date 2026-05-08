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Manifesto elettorale di Ida Cuffaro sulla panchina rossa simbolo della violenza sulle donne: “Denuncio”

A denunciare l’accaduto è la stessa Ida Cuffaro, candidata sindaca di Raffadali, che con un post sui social ha commentato la vicenda annunciando denunce

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Un manifesto elettorale della candidata sindaca di Raffadali, Ida Cuffaro, è stato posizionato da ignoti sulla panchina rossa simbolo della violenza sulle donne nella piazza del paese. Un gesto che ancora deve essere ben inquadrato anche se i toni della campagna elettorale sembrano alzarsi vertiginosamente.

A denunciare l’accaduto è la stessa Ida Cuffaro che commenta così l’accaduto con un post sui social: “Avreste potuto buttarlo a terra, strapparlo, portarlo ovunque invece no, avete deciso di appenderlo e annodarlo a quella panchina il cui significato è chiaro profondo e fa rabbrividire. Avreste potuto trovare in me una ragazza fragile, ingenua, sprovveduta, sola, invece no, vi è capitata una tosta, che non si ferma, con un progetto preciso per Raffadali, con uno squadrone forte, di gente vera! Purtroppo questo quadro è esattamente in linea con quello che sento e vedo nelle ultime settimane contro di me e la mia famiglia, approfondiremo prima di puntare il dito contro qualcuno, intanto provvederó immediatamente ad una denuncia contro ignoti solo per lasciare traccia di questo scempio e spero vivamente che qualche telecamera vi abbia ripresi così da poterci rivedere dove la legge vi darà la lezione che meritate. Vergogna”.  

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