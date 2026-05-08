Manifesto elettorale di Ida Cuffaro sulla panchina rossa simbolo della violenza sulle donne: “Denuncio”

Un manifesto elettorale della candidata sindaca di Raffadali, Ida Cuffaro, è stato posizionato da ignoti sulla panchina rossa simbolo della violenza sulle donne nella piazza del paese. Un gesto che ancora deve essere ben inquadrato anche se i toni della campagna elettorale sembrano alzarsi vertiginosamente.

A denunciare l’accaduto è la stessa Ida Cuffaro che commenta così l’accaduto con un post sui social: “Avreste potuto buttarlo a terra, strapparlo, portarlo ovunque invece no, avete deciso di appenderlo e annodarlo a quella panchina il cui significato è chiaro profondo e fa rabbrividire. Avreste potuto trovare in me una ragazza fragile, ingenua, sprovveduta, sola, invece no, vi è capitata una tosta, che non si ferma, con un progetto preciso per Raffadali, con uno squadrone forte, di gente vera! Purtroppo questo quadro è esattamente in linea con quello che sento e vedo nelle ultime settimane contro di me e la mia famiglia, approfondiremo prima di puntare il dito contro qualcuno, intanto provvederó immediatamente ad una denuncia contro ignoti solo per lasciare traccia di questo scempio e spero vivamente che qualche telecamera vi abbia ripresi così da poterci rivedere dove la legge vi darà la lezione che meritate. Vergogna”.