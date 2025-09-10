Porto Empedocle

“Alimenti non tracciati in un locale a Porto Empedocle”, sequestro e multa 

È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento a margine di un controllo effettuato in un locale nel centro di Porto Empedocle

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Quindici chilogrammi di prodotti alimentari senza tracciabilità e in minima parte anche mal conservati. È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento a margine di un controllo effettuato in un locale nel centro di Porto Empedocle.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio mirato a verificare il rispetto delle norme in tema di salute e conservazione del cibo, hanno posto sotto sequestro 15 chili di alimenti. Il proprietario dell’attività commerciale è stato segnalato e nei suoi confronti è scattata anche una sanzione di 5mila euro. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Società

Testamento Baudo, a segretaria quasi la stessa eredità dei figli
Cultura

Villaseta si prepara a vivere i festeggiamenti in onore della Madonna della Catena
Agrigento

Prevenzione e contrasto alla criminalità, tre nuovi vice ispettori assegnati alla Questura di Agrigento
Apertura

“Nessuno la visita per cinque ore e lei muore a 26 anni”, medico a processo per omicidio colposo
Agrigento

Libero Consorzio, il presidente Pendolino assegna le deleghe: ecco gli incarichi
Catania

Co­sme­ti­ci tos­si­ci e can­ce­ro­ge­ni in ven­di­ta, sequestra­te 13.000 con­fe­zio­ni: denunciato titolare