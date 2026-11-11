Allarme bomba nelle scuole della provincia di Agrigento: scatta l’evacuazione di studenti e personale





Una mail anonima, con allarme bomba, è arrivata questa mattina in centinaia di scuole italiane. Anche in provincia di Agrigento è scattato l’allarme con le operazioni di evacuazione di studenti e personale scolastico. Al momento si registrano situazioni del genere a Porto Empedocle – negli istituti Pirandello e Rizzo – Canicattì – negli istituti Gangitano e Galileo Galilei e Licata, all’istituto Capriata. Anche a Palma di Montechiaro sono in corso operazioni di evacuazione ma non si esclude che possano essere coinvolti altri centri dell’Agrigentino.

Una segnalazione anonima via mail sulla presunta presenza di ordigni esplosivi è stata ricevuta, in questi minuti, da centinaia di scuole in tutta Italia, da Nord a Sud. Dove e’ stata ricevuta la segnalazione, dirigenti e personale scolastico stanno provvedendo, in via precauzionale, ad evacuare gli studenti per le verifiche del caso. “Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza”, si legge nel messaggio firmato da Mikhail Andropov che si definisce “leader del Vilajat del Misoginistan”.

“Mi dicono dal ministero che sono 300 le scuole oggetto del messaggio, numero probabilmente destinato ad aumentare. Non è la prima volta. Il ministro Piantedosi credo si esprimerà tra non molto. Vorrei innanzitutto cercare di rassicurare l’opinione pubblica perché l’elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità del rischio. Bisogna essere vigili, ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci. Il nostro governo ha quindi fatto benissimo a chiedere alla Commissione l’autorizzazione ad uno sforamento rispetto al patto di stabilità per poter investire in particolare in cybersicurezza. In passato questi aspetti sono stati trascurati, ma avere la capacità di difenderci e di individuare chi ci attacca è fondamentale”. Lo ha il ministro per l’Istruzione Giuseppe Valditara a L’Aria che tira su La7. “Ci tengo a precisare – continua il ministro – che nessun soldo è stato tolto alla scuola per destinarlo alla difesa. Sono soldi in più che la Commissione ci ha concesso di spendere sforando il patto di stabilità. I soldi per la scuola saranno restituiti in legge di bilancio, ma rispetto all’anno passato sono aumentati, contrariamente alle fake news circolate in questi giorni”.

A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato alle ore 16.00 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Alla riunione parteciperanno i Vicepresidenti del Consiglio, i Ministri Piantedosi e Crosetto, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.