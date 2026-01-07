Alle battute finali l’edizione 2025 della Lotteria di Beneficenza dei Volontari di Strada

Alle battute finali l’edizione 2025 della Lotteria di Beneficenza, promossa ed organizzata, com’è ormai tradizione, dall’Associazione Volontari di Strada, presieduta da Anna Marino. Sabato prossimo, 10 Gennaio 2026, è in programma, alle ore 10, nella sede dell’Inter Club “El Principe” di Agrigento, la cerimonia di estrazione dei biglietti vincenti.

Un’edizione – record, quella di quest’anno, per numero di biglietti già veduti (oltre tremila, al costo popolare di 2,50 euro), per numero di sponsor che hanno aderito alla nostra iniziativa, per numero di premi e, soprattutto, per la qualità degli stessi. Si passa dalla maglietta home autografata originale del capitano, bomber e fuoriclasse dell’Inter, Lautaro Martinez, messa in palio dall’Inter Club “El Principe” di Agrigento presieduto dall’Avv. Armando Corsini, alla seduta SPA presso La Grotta delle Muse, ad una serie di cene e pizze offerte dai più rinomati ristoranti e pizzerie di Agrigento, a torte, dolci e cassate siciliane messi in palio da diversi titolari di bar della città. E ancora prodotti alimentari offerti da pescherie, panifici, supermercati ed altro ancora.

“Anche quest’anno abbiamo voluto dare un senso al Natale organizzando la Lotteria di Beneficenza, con il significativo ed eloquente sottotitolo a corredo, “INSIEME, PERCHE’ NESSUNO…E’ ULTIMO”. Ed è quello che ci sforziamo di compiere giorno dopo giorno, cercando di assistere al meglio le oltre 300 famiglie agrigentine che bussano disperate alla nostra porta. Ma, purtroppo, non è mai abbastanza. Ecco perché ancora una volta facciamo appello agli agrigentini perché aderiscano alla nostra iniziativa, acquistando i tagliandi. Lo scopo, appunto, è quello di raccogliere fondi a sostegno delle numerose e diversificate attività di solidarietà, assistenza e beneficenza che, come detto, i Volontari di Strada perseguono a favore delle famiglie bisognose da oltre un ventennio”, ha dichiarato la Presidente Anna Marino.

Una iniziativa a scopo benefico che, al pari di tante altre promosse dai Volontari di Strada nel corso degli oltre vent’anni di attività ad Agrigento, sta riscuotendo successo tra gli agrigentini che dimostrano ancora una volta di avere a cuore le sorti della nostra associazione, ma soprattutto i temi legati alla solidarietà e alla beneficenza, in un particolare momento storico nel quale viviamo tutti.

Ancora disponibili diversi biglietti che potranno essere prenotati e ritirati direttamente nella sede dell’Associazione, telefonando al numero 329-4155467.

I numeri dei biglietti estratti saranno pubblicati sul sito web e sulla pagina Facebook dei Volontari di Strada.