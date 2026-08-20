Allenamento estivo e ripartenza a settembre: i consigli del Personal Trainer

Per capire come gestire la forma fisica nei mesi più caldi e prepararsi al meglio alla ripartenza autunnale, ci siamo rivolti al personal trainer Rocco Bognanni.

Il primo aspetto fondamentale riguarda la gestione delle alte temperature in sala pesi e come adattare il carico di lavoro per evitare cali di pressione o affaticamento eccessivo. “In estate l’obiettivo principale cambia: si passa dalla ricerca del picco prestazionale al mantenimento dello stato di forma e della massa muscolare, tutelando la salute. Il caldo prolungato e l’umidità aumentano la vasodilatazione e lo sforzo cardiovascolare. All’Elite Fitness Club 2.0 consigliamo di rimodulare la densità di allenamento: si riducono leggermente i carichi estremi o le tecniche ad esaurimento sistematico, allungando di 30-45 secondi i tempi di recupero tra le serie per far rientrare i battiti cardiaci”, dice il personal trainer che evidenza: “È fondamentale sfruttare le ore più fresche della giornata o allenarsi in sale ben climatizzate. L’intensità non va eliminata, ma contestualizzata: stimolo intelligente, mai sfinimento inutile.”

Un altro tassello cruciale riguarda l’idratazione e le scelte alimentari nei momenti che precedono e seguono la sessione d’allenamento. Bognanni mette in guardia da alcune cattive abitudini molto diffuse: “Il primo errore comune è bere solo quando si ha sete: durante l’allenamento estivo la sete è già un sintomo di disidratazione iniziale, che taglia le prestazioni del 10-15%. Bisogna idratarsi costantemente fin dal mattino e integrare sali minerali (soprattutto potassio e magnesio) a sodio e acqua. Sul fronte alimentazione, l’errore classico nel pre-workout è consumare pasti troppo ricchi di grassi o zuccheri complessi vicini alla sessione: con il caldo la digestione rallenta e il sangue viene “sequestrato” dallo stomaco anziché andare ai muscoli, provocando nausea o cali di pressione. Serve qualcosa di leggero e a rapida assimilazione 60-90 minuti prima. Nel post-workout, invece, l’errore è saltare il pasto per mancanza di appetito dovuta al calore: dopo lo sforzo i muscoli hanno bisogno immediato di amminoacidi e carboidrati per ripristinare le riserve di glicogeno. Un frullato o cibo fresco ben bilanciato è la soluzione ideale.”

Sguardo rivolto infine al rientro di settembre, momento in cui in molti decidono di iscriversi in palestra a prescindere dall’età. Il messaggio del personal trainer per chi intende iniziare o riprendere un percorso è chiaro: “Il consiglio principale è evitare la frenesia del “tutto e subito”. Che si tratti di un ragazzo di 16 anni, di un atleta che punta al bodybuilding o di un cinquantenne che vuole eliminare il mal di schiena, il segreto è la gradualità e la personalizzazione. A settembre vedo spesso persone che partono a mille e si fermano dopo tre settimane per infortuni o troppi dolori muscolari. Affidatevi sempre a professionisti qualificati che eseguano un’anamnesi iniziale e un test funzionale. La palestra non è un luogo di punizione, ma una palestra di vita e di salute a qualsiasi età: la costanza di tre allenamenti a settimana fatti bene batte sempre il super-lavoro concentrato in un mese.”