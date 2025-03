All’I.C. Esseneto il “Giardino della Gentilezza, della Cura e del Rispetto”

All’ Istituto comprensivo Esseneto di Agrigento si svolgerà un incontro con gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dedicato alla promozione della Cultura del Rispetto e della Non Violenza, dei Diritti delle bambine e dei bambini e dei diritti umani in generale. Al termine dell’incontro, che si svolgerà il 5 Marzo alle ore 10, ci sarà l’inaugurazione del “Giardino della Gentilezza, della Cura e del Rispetto ” in uno spazio individuato dalla scuola con la messa in posa di alcune piante la cui cura sarà affidata agli stessi alunni e di un cartello che ne identifichi la finalità.

Inoltre, durante l’incontro sarà sottoscritta la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” come impegno a favorirne la diffusione e la conoscenza nell’ambito dell’istituzione stessa, tra i giovani e le Associazioni del territorio, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica a un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere, per un’educazione delle giovani e dei giovani scevra da pregiudizi, spesso all’origine di episodi di violenza, per promuovere la parità sostanziale fra i sessi e la valorizzazione delle differenze fra bambine e bambini e di sviluppare azioni formative verso le famiglie.

La giornata è organizzata dalla Fidapa sezione Agrigento e l’istituto scolastico.