Amministrative, ecco il primo dato sull’affluenza nell’agrigentino

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Nella provincia di Agrigento urne aperte questa mattina alle 7 per le elezioni Comunali a: Agrigento, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Ribera, Sambuca di Sicilia, Siculiana, Villafranca Sicula. E’ del 14,74%, alle ore 12, l’affluenza ai seggi nei circa 800 comuni in cui si vota per l’elezione del sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali. Rispetto alla stessa ora del turno elettorale precedente l’affluenza e’ in calo di un punto percentuale (15,75%). Ai seggi sono chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si vota oggi fono alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio.

I dati Comune per Comune:

Agrigento su 51.266 elettori alle ore 12.30 hanno votato 7.089 pari al 13,85% con un aumento del +0.72% rispetto alle elezioni di cinque anni fa.

Camastra su 2.727 elettori sono stati 276 i cittadini che sono recati alle urne pari al 10,12% . Rispetto alla tornata elettorale precedente si registra un calo pari allo -1,17%.

Cammarata sono 898 i votanti su 5.347 elettori, pari al 16,79%. Si registra una maggiore affluenza del +1,28% rispetto alle precedenti elezioni.

Casteltermini il 7,59% cioè 926 cittadini sono andati a votare, su 12.201; si registra un +0,97% dell’affluenza

Raffadali sono 1.121 i cittadini che hanno votato su 13.744 elettori pari al 8,16% con un calo rispetto alle precedenti elezioni del -2,88%.

Ribera, hanno votato 2.381 su 19.924 pari al 11,95% con un aumento del +1,71%.

Sambuca di Sicilia, su 5.532 elettori si sono recati alle urne 774 cittadini pari al 13,99%; rispetto a prima c’è un aumento del +2,24%.

Siculiana, sono 586 i votanti su 6.130 elettori pari al 9,56% con un calo del -1,10% rispetto alle precedenti amministrazione.

Villafranca Sicula