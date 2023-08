Ammodernamento rete idrica a Racalmuto, i consiglieri: “verso l’affidamento dei lavori”

“È convocata per giorno 08 agosto, presso gli uffici provinciali dell’ UREGA di Agrigento (ufficio regionale gare pubbliche), la seduta per l’affidamento dei lavori ammodernamento reti idriche di Racalmuto. Il mese scorso è stato portato avanti lo studio verità, che ha permesso di individuare tutte le perdite delle condotte idriche sotto terra, un progetto che comprende oltre l’eliminazione delle perdite, anche la digitalizzazione dell’impianto e contatori elettronici, per uno stanziamento di oltre 2 milioni di euro, tutto questo per avere una condotta più moderna e soprattutto riduzione di costo in bolletta. Un’altro grande passo avanti a tutela e a difesa del nostro paese e dei racalmutesi”. Questa la nota dei consiglieri Gagliardo,Licata e Pagliaro.