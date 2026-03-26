Anci Sicilia, 46mila euro alle famiglie bisognose di Niscemi

Anci Sicilia ha destinato oltre 46 mila euro alle famiglie bisognose del Comune di Niscemi, che hanno subìto le conseguenze della devastante frana che ha colpito il territorio nel gennaio scorso. Un aiuto tangibile che nasce dalla generosità e dalla mobilitazione collettiva promossa da Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente e deputato regionale del gruppo Misto, che ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per rispondere alle emergenze che hanno messo in ginocchio diverse comunità siciliane. La consegna simbolica della somma – pari a 46.609 euro e già trasferita sul conto corrente di Anci Sicilia – si è svolta nella sede dell’associazione dei Comuni siciliani.

“Questa iniziativa – ha detto il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta – rappresenta un segnale forte e concreto di solidarietà e vicinanza ai territori colpiti. Ringraziamo l’onorevole La Vardera per l’impegno, la sensibilità e la determinazione dimostrati e per aver coinvolto Anci Sicilia in un’azione che mette al centro le persone, le famiglie e i bisogni reali delle comunità locali”. “La Sicilia ha avuto un grande cuore – ha spiegato La Vardera -. Abbiamo raccolto 46.609 euro che, come avevamo promesso, abbiamo dato all’Anci, affidando loro il compito di gestire i fondi con l’oculatezza che è propria dell’Associazione. L’auspicio è che quanto accaduto a Niscemi non si ripeta più e che si avvii una seria programmazione”.